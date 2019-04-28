Порошенко заявил об уникальности Пасхи в 2019 году

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев со Светлым Христовым Воскресением и назвал празднование Пасхи в этом году «уникальным». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на видеообращение украинского лидера.

По его словам, уникальность Пасхи 2019 года заключается в том, что Украина впервые со времен Крещения имеет «собственную независимую автокефальную церковь».

Также Порошенко пожелал православным жителям Украины радости, счастья и благополучия и призвал их молиться за украинских военных, поскольку они обеспечивают возможность «в мире и покое прийти в храмы».

Ранее сообщалось, что посланников ПЦУ не допустили к пасхальной службе в Иерусалиме.