Россиян предупредили о лихорадке Ласса

Роспотребнадзор предупредил россиян, собирающихся в поездку в Нигерию, об опасности лихорадки Ласса, передает ТАСС.

В ведомстве рассказали, что в период с начала августа 2018 года по 14 апреля 2019 года в стране зарегистрировано 2217 случаев лихорадки Ласса, из них 122 закончились летальным исходом.

Лихорадка Ласса - острое вирусное геморрагическое заболевание, в случаях с летальным исходом смерть, как правило, наступает в течение 14 дней после появления симптомов болезни.

Основными носителями инфекции являются африканские крысы, вирус также может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным, контактным и половым путем.