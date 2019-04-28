Строительный кран раздавил четырех человек в Сиэтле

Anne Arundel County Police/AACOPD/Twitter.com

В Сиэтле строительный кран упал на проезжую часть, сообщает РИА «Новости».

Кран повредил пять автомобилей, четыре человека погибли, еще трое тяжело ранены.

Причины произошедшего неизвестны, полиция устанавливает виновных.

В октябре в Нижнем Новгороде автокран упал на детский сад.