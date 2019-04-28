МЧС проводит операцию по спасению людей в Финском заливе

В Финском заливе в Петербурге перевернулся катер, на борту которого находились 9 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Уточняется, что катер потерял ход и начал тонуть. Сотрудники МЧС спасли восьмерых пассажиров и доставили их на берег.

«Прибыв на место они обнаружили на поверхности воды восемь человек в спасательных жилетах, просящих о помощи. Люди были спасены и доставлены на берег», — говорится в сообщении.

Один из пассажиров пропал без вести.

СК возбудил дело о «нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение смерти».