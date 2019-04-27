Филарет раскритиковал статус ПЦУ
Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для «новой церкви» Украины недостаточно статуса митрополии. Об этом сообщает ТАСС.
«Для Украины мы патриархат, а для внешнего мира, то есть для православного мира, мы Киевская митрополия», — сказал Филарет.
По его словам, в ПЦУ недовольны данным статусом.
Он также выразил надежду на то, что «новая украинская церковь» сможет получить статус патриархата.
Ранее сообщалось, что Филарет призвал заменить устав ПЦУ.