Филарет раскритиковал статус ПЦУ

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Экс-глава неканонического Киевского патриархата Филарет заявил, что для «новой церкви» Украины недостаточно статуса митрополии. Об этом сообщает ТАСС.

«Для Украины мы патриархат, а для внешнего мира, то есть для православного мира, мы Киевская митрополия», — сказал Филарет.

По его словам, в ПЦУ недовольны данным статусом.

Он также выразил надежду на то, что «новая украинская церковь» сможет получить статус патриархата.

Ранее сообщалось, что Филарет призвал заменить устав ПЦУ.