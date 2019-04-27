В московском СК произошел пожар

В столице в здании Следственного комитета произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.

По некоторым данным, возгорание произошло в строящемся здании российского СК на ул. Технический переулок.

Отмечается, что причиной возгорание стало короткое замыкание под облицовочной плиткой.

Пожал удалось устранить без привлечения спасателей. Пострадавших в результате пожара нет, уточнил источник.

Ранее сообщалось, что пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске.