В московском СК произошел пожар
В столице в здании Следственного комитета произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники.
По некоторым данным, возгорание произошло в строящемся здании российского СК на ул. Технический переулок.
Отмечается, что причиной возгорание стало короткое замыкание под облицовочной плиткой.
Пожал удалось устранить без привлечения спасателей. Пострадавших в результате пожара нет, уточнил источник.
Ранее сообщалось, что пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске.