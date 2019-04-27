Тела пропавших жителей Уфы нашли в колодце

Тела пяти людей, пропавших в декабре 2018 года, нашли спустя почти полгода в колодце на дачном участке в Уфе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД по Башкирии.

В МВД рассказали, что семья из пяти человек (женщины, двух ее маленьких сыновей, дочери и годовалого внука) пропала в декабре 2018 года, но родственники обратились в полицию лишь в апреле. Когда сотрудники правоохранительных органов попытались войти в дом, в котором жила пропавшая семья, то отец покончил с собой.

«Найдены тела пятерых без вести пропавших… находились в колодце дачи, которая принадлежит мужчине, подозреваемому в массовом убийстве», — добавили в МВД.