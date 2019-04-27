Тела всех горняков достали из-под завалов на шахте в ЛНР

Спасатели извлекли тела всех 17 горняков из-под завалов на шахте «Схидкарбон» в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы республики Леонида Пасечника.

Он уточнил, что все тела подняты уже на поверхность.

«Уверен, что сегодня весь Донбасс, вся Россия сопереживает родственникам и близким погибших», — заявил Пасечник.

До этого сообщалось, что из-под завалов достали тела 13 человек.

По словам главы ЛНР, на шахте взорвался метан.