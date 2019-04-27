Неизвестные оставили угрожающее послание японскому принцу

Неизвестные пробрались в школу, в которой учится внук императора Акихито японский принц Хисахито, и оставили на его столе два ножа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что в Японии два ножа считаются скрытой угрозой или выражением ненависти.

По некоторым данным, неизвестный человек в спецодежде и в каске зашел в школу принца Хисахито и положил на стол ученика два ножа.

В настоящее время сотрудники местной полиции ведут расследование и выясняют личность неизвестного человека.