Тела еще восьми горняков достали из-под завалов на шахте в ЛНР

Спасатели извлекли тела еще восьми человек из-под завалов на шахте «Схидкарбон» в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС республики.

Как отмечается, на настоящий момент общее число обнаруженных тел достигло 13.

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, на шахте взорвался метан. Судьба еще четырех горняков остается неизвестной.

«По состоянию на 06.00 продолжаются поиски четырех пострадавших, застигнутых аварией в шахте ООО «Схидкарбон», — уточнили в МЧС.

Ранее сообщалось, что российские спасатели прибыли в ЛНР из-за аварии на шатхе.