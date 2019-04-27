Названа возможная причина пожара на заводе Роскосмоса

Руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Александр Эйдемиллер назвал возможную причину пожара на заводе Роскосмоса. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, пожар мог произойти из-за загорания электрощита.

Он добавил, что специалистам еще предстоит разобраться, где именно произошло короткое замыкание.

Ранее сообщалось, что открытое горение на заводе Роскосмоса ликвидировано.