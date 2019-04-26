Адвокат Бутиной назвал ее гражданство причиной ареста

Адвокат россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что спецслужбы США возбудили уголовное дело против нее главным образом из-за того, что она является гражданкой России, передает ТАСС.

У юриста поинтересовались, согласен ли он с точкой зрения тех, кто называет Бутину политическим заключенным.

«Думаю, у нас в стране действует в целом хороший [юридический] процесс. Я не считаю, что она находится в тюрьме только из-за политики. Однако любой, кто думает, что в этой ситуации мог бы оказаться и не россиянин, занимается самообманом», — заявил адвокат.

Ранее в Госдуме назвали Бутину «винтиком большой пропагандистской кампании против России», в ходе которой США активно формируют из России образ врага.