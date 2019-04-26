Арестован избивавший школьницу учитель музыки

Хорошевский суд поместил под домашний арест репетитора музыки, который подозревается в истязании восьмилетней ученицы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Мужчина арестован до 24 июня.

В ходе допроса мужчина подтвердил факт проявления грубости в отношении ребенка.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой репетитор по фортепиано Мгер Махсудян во время урока бил, применял физическую силу и угрожал восьмилетней девочке, а также оскорблял ее.

В марте стало известно, что школьный учитель физкультуры насиловал 13-летнюю ученицу в спортивном зале одной из пригородных школ Якутска.