В Госдуме отреагировали на приговор Бутиной

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отреагировал на решение американского суда по делу россиянки Марии Бутиной, передает RT.

Он назвал Бутину «винтиком большой пропагандистской кампании против России», в ходе которой США активно формируют из России образ врага.

«И данную кампанию всегда нужно чем-то подкреплять и подпитывать информацией. История с гражданкой России вполне укладывается в эту ситуацию», — заявил Новиков.

Американский суд приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.

Бутина обвиняется в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».