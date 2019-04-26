В Госдуме отреагировали на приговор Бутиной
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отреагировал на решение американского суда по делу россиянки Марии Бутиной, передает RT.
Он назвал Бутину «винтиком большой пропагандистской кампании против России», в ходе которой США активно формируют из России образ врага.
«И данную кампанию всегда нужно чем-то подкреплять и подпитывать информацией. История с гражданкой России вполне укладывается в эту ситуацию», — заявил Новиков.
Американский суд приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.
Бутина обвиняется в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».