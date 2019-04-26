Полковника ФСБ арестовали по делу о крупных взятках

Глава отдела подразделения ФСБ России и полковник Кирилл Черкалин был заключен под стражу по подозрению в особо крупных взятках. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя 235-го гарнизонного военного суда.

«Арест Черкалина был вчера», — уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Кирилл Черкалин был задержан по подозрению в особо крупных взятках.

Помимо Черкалина задержали еще двух бывших сотрудников ФСБ этого подразделения. Они были ранее уволены из ФСБ «по компрометирующим обстоятельствам».