Российские спасатели прибыли в ЛНР из-за аварии на шатхе

Российские горноспасатели прибыли на шахту Схидкарбон» в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, где произошла авария. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Прибывшие горноспасатели приступили к работам по ликвидации ЧП на луганской шахте «Схидкарбон» в поселке Юрьевка», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что при разборе завалов будут использоваться электронные и гидравлические инструменты.

Ранее сообщалось, что тело еще одного горняка достали из-под завалов на шахте в ЛНР.

В настоящий момент известно о трех погибших. Судьба еще 14 горняков остается неизвестной. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, на шахте взорвался метан.