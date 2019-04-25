Стало известно, когда косаток из «китовой тюрьмы» выпустят на волю
Заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков заявил, что косаток и белух вернут в естественную среду обитания не раньше июня 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, вернут животных примерно в те места, откуда они были выловлены.
«Это северо-западная часть Охотского моря. До июня там просто ледовая обстановка не позволит ничего сделать», — отметил Бизиков.
Он добавил, что в ближайшее время эксперты разработают планы по возвращению животных в дикую природу.
«Мы рассчитываем на наше сотрудничество с командой Жана-Мишеля Кусто», — заключил Бизиков.
Ранее сообщалось, что группа экспертов во главе с исследователем океанов Кусто готовится к вылету в Россию для помощи косаткам и белухам.