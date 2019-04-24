Тело младенца нашли возле магазина в Подмосковье

Depositphotos

В Подмосковье возле магазина нашли брошенное тело младенца, передает РЕН ТВ.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Электросталь.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Выяснятся детали случившегося.

Ранее сообщалось, что леопард утащил и убил лежавшего на краю кровати младенца в Индии.