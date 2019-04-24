Люди в черном устроили стрельбу во Франции
На севере Франции неизвестные люди в черном открыли стрельбу в кафе в городе Туркуэн. Об этом сообщает INFO Roubaix в твиттере.
Как отмечается, люди в черной одежде и в масках забежали в кафе и стали стрелять из огнестрельного оружия. Через некоторое время они выбежали, запрыгнули в фургон и скрылись.
По предварительным данным, неизвестные не попали в людей, поэтому никто не пострадал.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они разыскивают сбежавших.
Детали произошедшего выясняются.
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