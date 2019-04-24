Суд арестовал пытавшегося сжечь внука в печи пенсионера из Омска

Ленинский районный суд Омска арестовал 53-летнего пенсионера, который пьяным попытался сжечь в печи собственного двухлетнего внука, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

Отмечается, что по ходатайству следствия было принято решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 22 июня.

Ранее сообщалось, что 22 апреля мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отобрал у супруги ребенка и выгнал ее. Мальчика он затолкал в печь, но женщине удалось спасти внука. Ребенок получил ожоги 50% тела, его доставили в реанимацию. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью.