Бастрыкин раскрыл причину бойни в Керченском колледже

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал причину массового расстрела в колледже Керчи. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Этого мальчика в Керчи все время унижали одноклассники», — сказал Бастрыкин.

По его словам, керченского стрелка постоянно унижали из-за его одежды.

Он также добавил, что это стало причиной нападения.

Ранее сообщалось, что в Керченском колледже возобновили занятия после стрельбы.

17 октября прошлого года студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже. В результате нападения погиб 21 человек и также пострадали более 50 человек.