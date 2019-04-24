Бастрыкин раскрыл причину бойни в Керченском колледже
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал причину массового расстрела в колледже Керчи. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Этого мальчика в Керчи все время унижали одноклассники», — сказал Бастрыкин.
По его словам, керченского стрелка постоянно унижали из-за его одежды.
Он также добавил, что это стало причиной нападения.
Ранее сообщалось, что в Керченском колледже возобновили занятия после стрельбы.
17 октября прошлого года студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в Керченском политехническом колледже. В результате нападения погиб 21 человек и также пострадали более 50 человек.