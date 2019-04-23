Раскрыты подробности об арестованном имуществе Арашуковых

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Стали известны подробности об арестованном имуществе временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

Как отмечается, арест был наложен на денежные средства, земельный участок, три жилых дома и одно жилое помещение в Карачаево-Черкесской Республике Рауфа Арашукова, а также земельный участок, три здания в Карачаево-Черкесской Республике Рауля Арашукова.

Ранее сообщалось, что суд арестовал имущество Арашуковых.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.

Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.