Суд арестовал имущество Арашуковых

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Суд наложил обеспечительный арест на имущество и денежные средства временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Арест наложен на все имущество и денежные средства, принадлежащие Рауфу Арашукову и его отцу Раулю», — сказал собеседник агентства.

На что именно был наложен арест, не уточняется.

Подчеркивается, что официального подтверждения на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд счел отстранение от должности Арашукова законным.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.

Также в Санкт-Петербурге был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Он подозревается в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей, а также создании организованного преступного сообщества.