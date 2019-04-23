Сильное землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Филиппинах, передает Reuters со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).

Как отмечается, это случилось на острове Самар.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что сильное землетрясение произошло у берегов Индонезии.