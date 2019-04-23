WP: ФБР поможет в расследовании терактов на Шри-Ланке
Соединенные Штаты пообещали помочь властям Шри-Ланки в расследовании произошедших 21 терактов, направив в страну агентов ФБР. Об этом пишет The Washington Post.
Сообщается, что американские спецслужбы будут помогать полиции Шри-Ланки в их собственном расследовании. Кроме того, в ФБР предложили провести лабораторную экспертизу фрагментов взрывных устройств и проверить подозреваемых в причастности к терактам по своим базам данных.
Издание отмечает, что жертвами террористов на Шри-Ланке стали как минимум четыре гражданина США, точное число пострадавших американцев неизвестно.
Ранее телеканал CNN сообщил, что власти Шри-Ланки были предупреждены о возможных атаках на церкви.
На Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 290 человек, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран.