WP: ФБР поможет в расследовании терактов на Шри-Ланке

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Соединенные Штаты пообещали помочь властям Шри-Ланки в расследовании произошедших 21 терактов, направив в страну агентов ФБР. Об этом пишет The Washington Post.

Сообщается, что американские спецслужбы будут помогать полиции Шри-Ланки в их собственном расследовании. Кроме того, в ФБР предложили провести лабораторную экспертизу фрагментов взрывных устройств и проверить подозреваемых в причастности к терактам по своим базам данных.

Издание отмечает, что жертвами террористов на Шри-Ланке стали как минимум четыре гражданина США, точное число пострадавших американцев неизвестно.

Ранее телеканал CNN сообщил, что власти Шри-Ланки были предупреждены о возможных атаках на церкви.

На Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 290 человек, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран.