Склады загорелись на площади 2,5 кв. м. под Петербургом

Два одноэтажных ангара со стройматериалами горят на площади 2,5 тыс. кв. м. в 15 км от Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По имеющимся данным, пожар на складе произошел во Всеволожском районе Ленинградской области.

«В промзоне поселка имени Свердлова горят два ангара со стройматериалами. Площадь пожара составляет 2,5 тысячи (квадратных метров. — «Газета.Ru»)», — рассказали в МЧС.

По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.

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