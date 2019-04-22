СМИ назвали участников серии взрывов на Шри-Ланке

В совершении серии взрывов на Шри-Ланке были задействованы не менее семь террористов-смертников. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя государственной криминалистической службы страны.

Отмечается, что взрывы на Шри-Ланке уже стали называть терактами.

По данным представителя, в них участвовали не мене семи террористов-смертников.

Ранее сообщалось, что число задержанных после взрывов на Шри-Ланке увеличилось.

На Шри-Ланке прогремели восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 290 человек, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран.