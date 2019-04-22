Саакашвили нашел «российский след» в столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что столкновения спецназа и жителей Панкисского ущелья в Грузии якобы связаны с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, данные события, в частности, обусловлены «интересом России» к беспорядкам.
Однако, он не привел доказательств своему утверждению.
Саакашвили также призвал все стороны к спокойствию.
Ранее сообщалось, что в столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали более 40 человек