Саакашвили нашел «российский след» в столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что столкновения спецназа и жителей Панкисского ущелья в Грузии якобы связаны с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данные события, в частности, обусловлены «интересом России» к беспорядкам.

Однако, он не привел доказательств своему утверждению.

Саакашвили также призвал все стороны к спокойствию.

Ранее сообщалось, что в столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали более 40 человек