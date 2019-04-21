Использованный при атаках грузовик нашла полиция Шри-Ланки

Полиция Шри-Ланки продолжает расследование обстоятельств восьми взрывов, в результате которых погибли 215 человек, сообщает РИА «Новости».

Сотрудники полиции сообщили об обнаружении грузовика, на котором, по предварительным данным, передвигались организаторы взрывов, и на котором они перевозили взрывчатку.

Грузовик был задержан в районе Уэллаватт города Коломбо.

Ранее Ростуризм предупредил россиян, находящихся на Шри-Ланке, об угрозе теракта.

На Шри-Ланке прогремели восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны.