Папа Римский осудил «жестокое насилие» на Пасху на Шри-Ланке

Папа Римский Франциск осудил «жестокое насилие» на Шри-Ланке, в результате которого погибли не менее 185 человек, передает Reuters.

Франциск подчеркнул, что расценивает восемь взрывов на Шри-Ланке как «насилие», причем «жестокое». Понтифик выразил свои соболезнования в связи со случившемся.

Ранее сообщалось, что восьмой взрыв произошел на Шри-Ланке.

На Шри-Ланке прогремели восемь взрывов: в церквях и отелях в столице Коломбо и в других частях страны. По последним данным, жертвами стали 185 человек, пострадали — почти 500. В настоящий момент устанавливаются детали произошедшего.