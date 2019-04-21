Из-за мужчины на крыше оцепили здание посольства Венесуэлы в Москве

Неизвестный мужчина забрался на крышу венесуэльского посольства в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Уточняется, что мужчина забрался на вершину здания во 2-м Троицком переулке. У него в руке был предмет, напоминающий палку.

«Мужчина угрожал спрыгнуть», — добавил источник.

Отмечается, что территорию возле посольства оцепили.

По последним данным, мужчину удалось снять с крыши. Его госпитализировали для определения психического состояния.