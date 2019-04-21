Число жертв взрывов на Пасху на Шри-Ланке возросло до 185 человек

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Число жертв взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке увеличилось до 185 человек. Об этом сообщает местный телеканал News 1st.

Как отмечается, в настоящий момент также известно почти о 500 пострадавших.

Это первое крупное нападение на Шри-Ланке за последние десять лет после окончания гражданской войны, подчеркивает агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что появилось видео с места взрыва на Шри-Ланке.

На Шри-Ланке прогремели шесть взрывов: в трех церквях и трех отелях в столице Коломбо и в других частях страны. Устанавливаются детали произошедшего.