Число жертв взрывов на Пасху на Шри-Ланке возросло до 185 человек
Число жертв взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке увеличилось до 185 человек. Об этом сообщает местный телеканал News 1st.
Как отмечается, в настоящий момент также известно почти о 500 пострадавших.
Это первое крупное нападение на Шри-Ланке за последние десять лет после окончания гражданской войны, подчеркивает агентство Reuters.
Ранее сообщалось, что появилось видео с места взрыва на Шри-Ланке.
На Шри-Ланке прогремели шесть взрывов: в трех церквях и трех отелях в столице Коломбо и в других частях страны. Устанавливаются детали произошедшего.