Неизвестные взорвали конвой ООН

Неизвестные с взрывным устройством напали на конвой миссии ООН в Мали, говорится в заявлении организации.

По меньшей мере один сотрудник погиб, еще четверо получили ранения.

Ранее британский телеканал Channel 4 показал документальный фильм, рассказывающий о насильственных действиях миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН) в отношении женщин и детей по всему миру.

В ходе расследования миссий ООН за последние 12 лет было выявлено почти 2 тыс. случаев сексуальных надругательств и эксплуатации женщин со стороны миротворцев и другого персонала организации во всем мире.