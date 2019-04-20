Россиянам напомнили о коротком рабочем дне 30 апреля

В Роструде напомнили о сокращенном рабочем дне 30 апреля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, 30 апреля продолжительность рабочего дня сокращается на час, так как он является предпраздничным. Кроме того, на час меньше россияне будут работать и 8 мая.

В ведомстве также уточнили, что после майских праздников следующая возможность отдохнуть более двух дней подряд у россиян появится только в ноябре по случаю Дня народного единства.

Ранее россиянам напомнили о последних длинных выходных в 2019 году.