Двое детей утонули, провалившись под лед

В Омске четверо детей провалились под лед искусственного водоема, двое из них утонули. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ГУ МЧС России по Омской области.

Как отмечается, одна девочка смогла выбраться из воды самостоятельно, мальчика достал очевидец, еще двух детей водолазы обнаружили спустя время.

Уточняется, что возраст всех детей — от 10 до 15 лет.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». На настоящий момент прокуратура пытается установить собственников земельного участка, на котором располагается котлован, и выяснить, почему участок не был огорожен.

Ранее сообщалось, что провалившегося под лед спасли прохожие в Перми.