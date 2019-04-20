Слон насмерть затоптал пять человек

В индийском штате Орисса слон затоптал насмерть пять человек. Об этом сообщает Hindu.

Как отмечается, сначала слон напал на троих человек, которые спали на веранде дома, все они скончались на месте. Затем, в результате нападения слона, погибла еще одна женщина. Спустя некоторое время поступило сообщение о гибели еще одного человека, личность которого пока не установлена.

По словам представителя Общества дикой природы Орисса (WSO), слон «находился в агрессивном состоянии». Он призвал власти страны как можно скорее поймать животное.

Ранее сообщалось, что браконьера растоптал слон и съели львы.