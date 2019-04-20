Афроамериканцы и туркмены устроили массовую драку в Днепре

Афроамериканцы подрались с туркменами возле ночного клуба в Днепре. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что в драке участвовали 30 человек. В результате драки один из участников туркменской национальности ударил ножом афроамериканца. Его госпитализировали. По словам медиков, жизни пострадавшего ничего не угрожает.

По предварительным данным, причиной конфликта стала личная неприязнь на фоне злоупотребления алкоголем.

В настоящее время выясняются детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что полицейские устроили массовую драку в Москве.