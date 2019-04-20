Медсестру вынудили уволиться из-за сбора вещей для брошенных новорожденных

В Екатеринбурге медсестру вынудили уволиться за то, что она создала благотворительный сбор одежды и подгузников для младенцев, оказавшихся без родителей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что медсестра просила людей о помощи в объявлениях, которые позже увидели ее коллеги. После этого работницу учреждения обвинили в мошенничестве и стали подозревать в воровстве детских пустышек.

По словам медсестры, ей сказали, что она опозорила больницу и вынудили уволиться. Женщину утверждает, что не преследовала корыстный целей.

Ранее сообщалось, что на Сахалине медсестра устроила «фотосессию» с беспомощными пациентами.