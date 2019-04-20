На вечеринке в Мексике погибли 13 человек

На пятничной вечеринке в Мексике погибли 13 человек, в том числе маленький ребенок, пишет La Jornada.

Уточняется, что неизвестные открыли стрельбу во время семейного праздника в городе Минатитлан.

По данным издания, вооруженные люди ворвались на праздник и стали стрелять по всем присутствующим. Очевидцы утверждают, что злоумышленники использовали некоторых людей как «живой щит».

По предварительным данным, в результате стрельбы были убиты пять женщин, семь мужчин и двухлетний мальчик

В настоящее время идет расследование.

Ранее сообщалось, что съеденный на спор слизень убил австралийца восемь лет спустя.