Задержаны подозреваемые в убийстве журналистки в Северной Ирландии

Полиция Северной Ирландии арестовала двух мужчин, которые подозреваются в убийстве редактора американского Mediagazer 29-летней Лайры Макки. Об этом сообщает Reuters.

«Детективы арестовали двух мужчин в возрасте 18 и 19 лет из-за убийства», — уточнили в полиции.

Отмечается, что журналистка была ранена в результате беспорядков в Северной Ирландии в преддверии годовщины дублинского Пасхального восстания 1916 года под лозунгами независимости от Великобритании. Ее госпитализировали, однако позже она скончалась.

До этого сотрудники местной полиции расценили ее убийство как «террористический акт».

Ранее сообщалось, что журналистку застрелили в Северной Ирландии.