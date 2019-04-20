Пожары в Забайкалье ликвидированы во всех населенных пунктах

Пожары в Забайкальском крае ликвидированы во всех 14 населенных пунктах. Об сообщили в пресс-службе МЧС России, передает РИА «Новости».

В пятницу, 19 апреля, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за степных пожаров.

«Все пожары в 14 населенных пунктах ликвидированы», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в Читу прибыли два самолета Бе-200 и вертолет Ми-8, в пути еще два Ми-8.

По данным Минздрава, число пострадавших на данный момент — 25 человек.

Ранее сообщалось, что возросло число пострадавших при пожарах в Забайкалье.