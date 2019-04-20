«Пожары из-за границы»: врио губернатора о ситуации в Забайкалье

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Врио губернатора Александр Осипов рассказал о причинах распространения пожаров в Забайкалье. Об этом он рассказал в обращении на своей странице в инстаграме.

По его словам, в одном месте возгорание произошло из-за мусора, а в другом месте пожар произошел из-за тлевших порубочных остатков и опилок, которые раздул ветер.

«Два пожара пришли к нам из-за границы», — заявил Осипов.

Ранее сообщалось, что почти 100 жилых домов сгорели в Забайкалье.