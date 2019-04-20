«Пожары из-за границы»: врио губернатора о ситуации в Забайкалье
Врио губернатора Александр Осипов рассказал о причинах распространения пожаров в Забайкалье. Об этом он рассказал в обращении на своей странице в инстаграме.
По его словам, в одном месте возгорание произошло из-за мусора, а в другом месте пожар произошел из-за тлевших порубочных остатков и опилок, которые раздул ветер.
«Два пожара пришли к нам из-за границы», — заявил Осипов.
Ранее сообщалось, что почти 100 жилых домов сгорели в Забайкалье.