Самый маленький младенец в мире родился в Японии

Самый маленький новорожденный мальчик на планете готовится покинуть больницу в Японии, пишет The Guardian.

Как отмечается, ребенок побил мировой рекорд среди выживших младенцев: его вес при рождении составил всего 258 г, а рост — 22 см.

Мальчик появился на свет посредством экстренного кесарева сечения. После этого его выхаживали медики.

В материале говорится, что мать ребенка даже боялась прикоснуться к нему.

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