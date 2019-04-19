Стало известно, почему неопознанный самолет принудительно посадили под Псковом

В Псковском районе силовики принудительно посадили легкомоторный самолет, потому что он нарушил границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам источника, пилот был из России, он летел на самолете вместе с еще одни человеком из Тверской области.

«Во время маневров он, предварительно, нарушил границу, его принудительно посадили с использованием авиации», — добавил источник.

Источник подчеркнул, что силовики посадили самолет в поселке Середка в 42 км к северу от Пскова. У пилотов не оказалось разрешения на полет, поэтому их задержали для разбирательства.

Ранее сообщалось, что неопознанный самолет принудительно посадили под Псковом.