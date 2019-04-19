Москвичам пообещали «великолепную погоду» на предстоящей неделе

Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Жителям Московского региона пообещали теплую погоду без осадков в начале следующей недели, передает РИА «Новости».

Об этом рассказала специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

«На следующей неделе будет великолепная погода, атмосферное давление высокое», — сообщила Позднякова.

Она добавила, что температура воздуха начнет повышаться с каждым днем и практически каждой ночью.

Максимальная температура в городе составит плюс 17-19°С.