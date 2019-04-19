Близнецы родились с разницей в 97 дней в Германии

В Германии женщина родила двух близняшек с разницей в 97 дней, пишет Das Bild.

У жительницы Кельна случились преждевременные роды на сроке 26 недель. Врачи сделали кесарево сечение и помогли появиться на свет одной из девочек, которая весила 907 граммов, пишет издание.

По словам медиков, они решили, что пациентка может продолжить вынашивание ребенка благодаря наличию второй плаценты. Спустя 2,5 месяца на свет появилась еще одна девочка с весом 3,7 кг.

«Обе девочки здоровы, родители Оксана и Александр в восторге», — добавили врачи.

Рождение близнецов с большой разницей бывает крайне редко. В Германии этот случай уже назвали «мировым рекордом».