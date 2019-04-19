Ребенок погиб, засунув голову в забор в детском саду

В ХМАО ребенок просунул голову в ограждение игровой площадки и задохнулся, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя СК.

Инцидент произошел в детском саду во время прогулки.

Четырехлетний ребенок просунул голову между двумя частями ограждения деревянной конструкции и не смог сам выбраться.

«В тяжелом состоянии ребенок был госпитализирован, однако несмотря на оказываемую помощь спасти мальчика не удалось. По предварительным данным, его смерть наступила в результате асфиксии», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя по части 2 статьи 109 УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Ранее более 30 детей заразились кишечной инфекцией в детсаде Петербурга.