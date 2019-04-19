Заживо похороненный пес выбрался из-под земли и вернулся к хозяевам

В Приморье заживо похороненная собака смогла выбраться из могилы, сообщает РИА «Новости».

Как рассказали хозяева животного, пес заболел и, видимо, потерял сознание. Они подумали, что пес умер, «положили в мешок и прикопали на пустыре».

Когда собака пришла в себя, она выбралась и направилась к хозяевам. По пути собаку сбила машина, после чего местные жители нашли ее и отвезли в клинику.

«Потом обнаружились хозяева и рассказали ее историю», — говорится в сообщении.

За свою жизнь пес пережил смерть двух своих хозяек, терялся, его уже сбивала машина.