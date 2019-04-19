Мужчина напал на инвалида из-за замечания

В Кронштадте мужчина напал на пожилого человека с инвалидностью из-за замечания, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Петербургу и области.

По данным ведомства, пострадавший с детства имел тяжелое заболевание. Его избили из-за сделанного им замечания мужчине на лестничной площадке в доме.

Отмечается, что после этого неизвестный несколько раз ударил мужчину и скрылся. Однако позже его задержали. Им оказался 38-летний до этого судимый мужчина.

В настоящее время началась проверка по данному факту.

Ранее сообщалось, что убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы.