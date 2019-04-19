Опрос: почти половина россиян стали донорами крови в 2019 году

Число доноров крови в России выросло за последние 11 лет с 36% в 2008 году до 45% в 2019 году, передает ТАСС со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Сообщается, что в 2019 году 45% россиян уже становились донорами. Из них 12% респондентов успели это сделать один раз, 14% сдавали кровь два-три раза, а 19% опрошенных становились донорами более трех раз. Отмечается, что в 2008 году численность доноров составляла всего 36%, причем более трех раз сдавали кровь всего 8% россиян.

Те, кто не становился донором, наиболее часто называли в качестве причины состояние здоровья (47%), 23% респондентов не хватило на это времени, еще 12% согласны пожертвовать кровь только родным и близким.

70% опрошенных объяснили желание сдать кровь «состраданием, стремлением помогать людям», 33% побудила «необходимость помочь конкретному человеку». Третьей по популярности мотивацией для доноров крови стала «возможность получить материальную компенсацию, донорские льготы».

Опрос проводился 17 апреля, в нем участвовали 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, максимальный размер ошибки для данной выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.